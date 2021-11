Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, empata com Desportivo da Lunda Sul no Girabola

Gláucio, aos 89 minutos, abriu o marcador para o Progresso e, aos 90+8, Liliano empatou a partida.

O Recreativo do Libolo, sob comando do português Paulo Torres, e o Desportivo da Lunda Sul empataram este sábado 1-1, em jogo da nona jornada do campeonato angolano de futebol.

Gláucio, aos 89 minutos, abriu o marcador para o Progresso e, aos 90+8, Liliano empatou a partida.

O Sagrada Esperança igualou o Petro de Luanda, de Alexandre Santos, na liderança do campeonato angolano de futebol, com 20 pontos, após triunfo hoje sobre a Académica do Lobito por 1-0.

Depú, aos 23 minutos, marcou o golo e isolou-se na lista de melhores marcadores, com nove golos, seguido por Jiresse, do Recreativo do Libolo, com cinco, e Yano, do Petro de Luanda, com quatro.

O 1.º de Agosto e o Kabuscorp do Palanca empataram (2-2), em Luanda, após vantagem dos anfitriões por 2-0 ao intervalo, com golos de Zini, aos 16 minutos, e Luvumbo, aos 21. Rich, aos 60 e 70 minutos, restabeleceu a igualdade para o Kabuscorp.

Para a mesma jornada, o Bravos do Maquis e o Cuando Cubango FC empataram 0-0.

A jornada prossegue no domingo, com o Petro de Luanda a deslocar-se ao reduto do Progresso do Sambizanga, e o Desportivo da Huila defronta o Recreativo da Caála.

O jogo entre o Wiliete de Benguela e o Interclube foi remarcado para quarta-feira, 1º de dezembro, devido ao envolvimento do Inter na Taça da Confederação Africana de futebol, enquanto o desafio entre o Sporting de Cabinda e o Sporting de Benguela foi adiado, sem data.

Resultados da nona jornada:

- Sábado, 27 nov:

Recreativo do Libolo - Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Sagrada Esperança - Académica do Lobito, 1-0

Kabuscorp do Palanca - Desportivo da Lunda Sul, 2-2

Bravos do Maquis - Cuando Cubango FC, 0-0

- Domingo, 28 nov:

Progresso do Sambizanga - Petro de Luanda

Desportivo da Huíla - Recreativo da Caála

- Quarta-feira, 01 dez:

Wiliete de Benguela - Interclube

- Adiado:

Sporting de Cabinda - Sporting de Benguela

Classificação:

1. Petro de Luanda, 20 pontos.

2. Sagrada Esperança, 20.

3. Wiliete de Benguela, 16.

4. Interclube, 15.

5. 1.º de Agosto, 14.

6. Desportivo da Huila, 12.

7. Desportivo da Lunda Sul, 10.

8. Bravos do Maquis, 10.

9. Recreativo da Caála, 10.

10. Sporting de Cabinda, 9.

11. Recreativo do Libolo, 9.

12. Kabuscorp do Palanca, 8.

13. Cuando Cubango FC, 8.

14. Académica do Lobito, 6.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.