Queiroz e Conceição já conhecem adversário no play-off de apuramento para o Mundial

Sorteio realizado este sábado.

O Egito, treinado pelo português Carlos Queiroz, encarará o Senegal no play-off africano de acesso ao Mundial'2022 de futebol, enquanto os Camarões, de António Conceição, medirão forças com a Argélia, ditou o sorteio deste sábado.

Vencedores do Grupo F da segunda fase, com 14 pontos, os faraós, guiados em campo pela estrela Mohamed Salah, do Liverpool, vão cruzar-se com os leões de Teranga, do também red Sadio Mané, almejando a quarta presença no principal torneio de seleções.

Já os leões indomáveis, que dominaram a poule D, com 15 pontos, e estão a organizar a Taça das Nações Africanas (CAN), buscarão a oitava participação em Mundiais diante da atual campeã africana, que já foi eliminada na fase de grupos da prova continental.

Nos oitavos de final estão presentes os Camarões, de António Conceição, que encaram Comores na segunda-feira, em Yaoundé, e o Egito, de Carlos Queiroz, que, dois dias depois, defronta a Costa do Marfim, em Douala, onde se realizou o sorteio do play-off.

As duas seleções partiram com o estatuto de não cabeças de série, à semelhança de Gana, Mali e República Democrática do Congo, que vão enfrentar Nigéria, Tunísia e Marrocos, respetivamente, estando as duas mãos aprazadas para 24 e 29 de março.

Os cinco vencedores dessas eliminatórias apuram-se diretamente para a fase final do Mundial'2022, que se disputa no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.