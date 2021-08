""Que dor é esta de perder um amigo, um colega, um irmão que o futebol me deu"

Antigos futebolistas angolanos lembram Paulão

Alguns antigos jogadores da seleção angolana lamentaram a morte do ex-jogador da seleção angolana e do Benfica Paulo Alves 'Paulão', vítima de doença.

Akwá, ex-colega de seleção e do Benfica, considerou que a prematura morte de Paulão deixou um vazio à família do futebol angolano.

O antigo jogador disse que dias antes da viagem de Paulão à província angolana do Namibe, onde foi homenageado por uma rádio angolana, há duas semanas, falou com ex-colega sobre o projeto de uma escola de futebol que ambos pretendiam implementar em Luanda.

"Estou desfeito, porque o Paulão não era só um colega para mim. Era um amigo e irmão. A sua morte prematura deixou um vazio em nós. Ainda há duas semanas, aquando da sua estada ao Namibe, conversámos sobre a implementação de um projeto de uma escola de futebol que tínhamos em carteira. Combinámos que quando ele regressasse a Luanda sentaríamos para traçarmos tudo, mas, infelizmente, a maldita morte impediu tudo. Todos pensávamos que ele estivesse bem de saúde", disse o maior goleador de todos os tempos da seleção angolana de futebol.

Por sua vez, Osvaldo Roque da Cruz 'Jony', ex-jogador do Olhanense, lembrou, com nostalgia, os momentos que ambos partilharam pelo futebol angolano e português.

"Recordar o Paulão é recordar um amigo, companheiro, camarada, foi acima de tudo um grande profissional. Lembro-me da nossa passagem pelo futebol português, pela seleção angolana e pelo futebol angolano. Sentimo-nos orgulhosos por termos compartilhado, por vários anos, o balneário com o Paulão", referiu o também antigo atacante da seleção angolana, do Salgueiros e do Académico de Viseu.

António Alegre, ex-jogador das camadas jovens do Sporting, embora não tenha partilhado o balneário com Paulão, lembrou a passagem deste pelo futebol português.

"A família do futebol em Angola e em Portugal sente-se triste, pois Paulão foi um atleta cuja vertente física era invejável. Era uma pessoa muito simpática e respeitada pelos agentes do futebol em Angola e em Portugal", finalizou António Alegre.

Túbia Ribeiro, ex-colega de Paulão na seleção angolana e no Sporting de Espinho, na sua página oficial do facebook, lembrou os momentos partilhados.

"Que dor é esta de perder um amigo, um colega, um irmão que o futebol me deu, um companheiro de muitas batalhas, muitas caminhadas, muitas alegrias, quer na seleção, no Sporting de Espinho ou mesmo no nosso dia-a-dia. Muitas viagens juntas. Muitos convívios. Pessoa simples. Pessoa sempre bem-disposta a ajudar o próximo. Estou sem palavras. Que a terra lhe seja leve", referiu o ex-atleta.