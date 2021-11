Quatro estádios angolanos impedidos de receber jogos internacionais

Recintos foram construídos de raiz em 2010, por altura do Campeonato Africano das Nações, acolhido pelo país necessitam de requalificações

A Confederação Africana de Futebol reprovou os estádios angolanos, segundo um relatório da CAF divulgado este sábado, informou à Lusa, em Luanda, o vice-presidente da Federação Angolana de Futebol José Carlos Miguel.

Trata-se dos estádios 11 de Novembro, maior infraestrutura desportiva de Angola, Ombaka, na província angolana de Benguela, e Chiazi, na província angolana de Cabinda, e o estádio da Tundavala, na província angolana da Huila.

Os quatro estádios foram construídos de raiz em 2010, por altura do Campeonato Africano das Nações acolhido por Angola, no mesmo ano.

Com esta decisão, os referidos recintos ficam proibidos de receber jogos internacionais, a nível de seleções e clubes, até que se melhorem as infraestruturas.

Excecionalmente, a CAF orientou a realização do jogo entre as seleções de Angola e do Egito, no estádio 11 de Novembro, no dia 12 deste mês, de apuramento ao Mundial Qatar2022.

José Carlos Miguel disse que os responsáveis dos mencionados estádios tudo têm de fazer para a recuperação dos recintos desportivos, o mais rápido possível, em atenção às recomendações da FIFA e da CAF