Problemas cardíacos afastam Aubameyang da seleção do Gabão

Pierre-Emerick Aubameyang ao serviço do Gabão

Problemas cardíacos afastam Aubameyang, Lemina e Meyé do jogo do Gabão com o Gana, na CAN'2021

A estreia de Pierre-Emerick Aubameyang nesta edição Taça das Nações Africanas estava prevista para acontecer hoje, diante do Gana, mas exames médicos efetuados detetaram problemas cardíacos, com a Confederação Africana de Futebol (CAF) a ter optado por não permitir que o avançado gabonês fosse convocado.

Um representante da CAF informou que Mario Lemina, médio do Nice, e Axel Meyè, avançado dos marroquinos do Ittihad Tanger, também falharam o jogo com o Gana devido a problemas semelhantes.