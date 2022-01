Portugal representado com 21 jogadores na CAN: da Liga Bwin ao Campeonato de Portugal

Vitória de Guimarães é o clube português mais representado: o emblema minhoto vai ter três jogadores na prova que arranca no domingo.

O nigeriano Zaidu, do FC Porto, encabeça a lista de 21 jogadores que atuam em Portugal e vão participar na Taça das Nações Africanas (CAN'2021), com o Vitória de Guimarães a ser o clube mais representado.

O emblema minhoto vai ter três jogadores na prova que arranca no domingo, nos Camarões, e que terá a Guiné-Bissau como a seleção mais lusa, com um total de 11 futebolistas a atuarem nos campeonatos nacionais.

O FC Porto também empresta dois jogadores à mais importante competição africana de seleções, enquanto os restantes estão espalhados pelos vários escalões do futebol português, incluindo a Liga 3 e o Campeonato de Portugal.

Durante janeiro, o Vitória de Guimarães vai ficar desfalcado do central Mumin, que vai representar o Gana, do lateral Sacko, chamado pelo Mali, e do médio Alfa Semedo, um dos 11 jogadores a atuar em Portugal que vai defender as cores da Guiné-Bissau.

Para a sua terceira participação na CAN, a seleção guineense conta com um jogador do quarto escalão, o Campeonato de Portugal, o defesa esquerdo Leonel Alves, que atua no Marinhense.

Manuel Balde (Vizela), Fali Candé (Portimonense), Sori Mané (Moreirense), Encada (Leixões), Simão Júnior (Vilafranquense), Bura Nogueira (Farense), Mimito Biai (Académica) e Mendy (Vitória de Setúbal) são outros dos representantes do futebol português.

Nanu fecha a armada guineense e é o segundo jogador do FC Porto que vai estar na competição, juntamente com Zaidu, da Nigéria, seleção que após a CAN vai passar a ser comandada pelo português José Peseiro.

O FC Porto é o único grande do futebol português que vai estar representado na CAN, depois de Feddal (Sporting) e Taarabt (Benfica) terem ficado fora das opções de Marrocos. Jovane Cabral, do emblema leonino, também vai estar ausente em Cabo Verde, mas devido a lesão.

Mesmo assim, em solo camaronês, os tubarões azuis vão ter a contribuição de cinco jogadores que atuam em Portugal, incluindo o guarda-redes Márcio Rosa, do Montalegre, da Liga 3. Marco Soares (Arouca), Gilson Tavares (Estoril), João Paulo (Feirense) e Nuno Borges (Casa Pia) fecham a lista.

Yusupha Njie (Gâmbia), avançado do Boavista, e Luís Asué (Guiné-Equatorial), avançado da equipa de sub-23 do Braga, também vão estar na CAN, numa lista de portugueses que ainda não inclui Issahaku, médio do Gana.

O jogador, de apenas 17 anos, atua no seu país, no Dreams, mas já tem contrato assegurado com o Sporting a partir da próxima temporada.

A CAN'2021, a 33.ª edição da competição, vai decorrer de domingo a 6 de fevereiro, depois de ter sido adiado devido à pandemia da covid-19. A Argélia é o atual detentor do título.

