Polémica na CAN: jogo entre Tunísia e Mali acaba antes do tempo... duas vezes

Selecionador tunisino incrédulo com o árbitro

Um final caricato no encontro do Grupo F da prova.

O encontro entre Tunísia e Mali, referente ao Grupo F da Taça das Nações Africanas (CAN), acabou em grande polémica. Tudo porque Janny Sikazwe, árbitro da Zâmbia, precipitou-se ao dar por concluído o jogo, em duas ocasiões.

Mal o cronómetro tinha passado do minuto 85 quando o juiz, por lapso, apitou para o final do encontro, para espanto geral. Corrigido o erro, o encontro prosseguiu, mas não da forma mais tranquila. Ainda a faltar alguns segundos para o minuto 90, voltou a apitar para o final do jogo e dessa vez não voltou atrás. Os protestos dos jogadores e staff da Tunísia foram muitos.

A história teve depois novos episódios. A Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu que o encontro devia ser retomado para que se jogassem os derradeiros minutos (não houve tempo de compensação, sequer), mas apenas a seleção do Mali entrou em campo, perante a recusa da Tunísia, cujo objetivo será mesmo o de ver o jogo repetido. Curiosamente, seria o quarto árbitro a comandar a ponta final do encontro e não Janny Sikazwe.

O Mali, recorde-se, estava na frente do marcador, graças a um golo de Ibraima Koné, de grande penalidade, ao minuto 48.

