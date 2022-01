Petro lidera isolado Girabola após empate entre Sagrada Esperança e 1.º de Agosto

Duas equipas estão separadas por apenas um ponto

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, terminou a primeira volta do Girabola na liderança, com 38 pontos, beneficiando do empate a zero entre o Sagrada Esperança e o 1.º de Agosto.

Após jogo em atraso da 15.ª jornada, o Sagrada Esperança terminou na segunda posição, com menos um ponto, enquanto o 1.º de Agosto, que é o terceiro classificado, tem menos seis.

Também esta tarde, o Recreativo do Libolo, treinado pelo português Paulo Torres, venceu o Bravos do Maquis, por 3-0, no reduto deste, e ascendeu à sétima posição, com 19 pontos.Baby , aos sete e 76 minutos, e Lukeba, aos 90, marcaram os golos.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 11, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.