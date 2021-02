Petro de Luanda volta a perder na Liga dos Campeões africana

Equipa angolana perdeu por 1-0 na receção ao Wydad Casablanca.

O Petro de Luanda voltou esta terça-feira a perder na Liga dos Campeões africana, desta vez na receção aos marroquinos do Wydad Casablanca, por 1-0, em duelo da segunda jornada do Grupo C.

Após o desaire na estreia, na Guiné-Conacri, perante o Horoya (2-0), a formação angolana sofreu novo desaire, no Estádio 11 de Novembro, e continua sem somar qualquer ponto no agrupamento.

O avançado marroquino El Kaabi, aos 71 minutos, fez o único golo da partida e deu o primeiro triunfo ao emblema de Casablanca, que ainda não tinha qualquer jogo na edição deste ano da Champions africana.

Wydad e Horoya partilham a liderança do Grupo C, com três pontos, seguidos do Petro e dos Kaizer Chiefs, ambos com zero, embora os sul-africanos ainda não tenham qualquer jogo disputado.

Destaque ainda para o Al-Ahly, do Egito, atual detentor do troféu, que foi surpreendido na Tanzânia pelo Simba (1-0), em jogo igualmente da segunda jornada, mas do Grupo A