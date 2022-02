Petro de Luanda vence Wydad e é líder do grupo D da Liga dos Campeões africana

O Petro lidera, com quatro pontos, o Wydad é o segundo classificado, com três, o Zamalek o terceiro, com dois, e o Sagrada Esperança tem um ponto.

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, venceu, em Luanda, os marroquinos do Wydad, por 2-1, e lidera o grupo D da Liga dos Clubes Campeões africanos de futebol.

O brasileiro Tiago Azulão inaugurou o marcador, aos 41 minutos, após jogada de contra-ataque.

No segundo tempo, os marroquinos entram dispostos a igualar o resultado, o que conseguiram aos 59 minutos, por intermédio de Alal Daoudi.

Os angolanos do Petro de Luanda chegaram ao golo do triunfo, por intermédio de Yano, aos 68 minutos.

No outro jogo do Grupo D, também em Luanda, os angolanos do Sagrada Esperança empataram 0-0 diante do Zamalek, do Egito, e ocupa a última posição do mesmo grupo, com um ponto, após derrota por 0-3, na primeira jornada diante do Wydad, em solo marroquino.

Leia também Portugueses José Mourinho expulso: o momento e a reação. Assista ao vídeo José Mourinho foi expulso perto do final do Roma-Hellas Verona (2-2), vendo o cartão vermelho quando protestou com o tempo de compensação - quatro minutos - anunciado pelo árbitro.

As duas equipas angolanas defrontam-se entre si, em jogo da terceira jornada, em Luanda, em 26 de fevereiro.

O Petro lidera, com quatro pontos, o Wydad é o segundo classificado, com três, o Zamalek o terceiro, com dois, e o Sagrada Esperança tem um ponto.