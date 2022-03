Petro de Luanda vence Wiliete de Benguela e reforça liderança do Girabola

Redação com Lusa

Já o Sagrada Esperança perdeu diante da Académica do Lobito, por 2-0, na província angolana de Benguela, e atrasou-se na corrida ao título.

O Petro de Luanda, do treinador português Alexandre Santos, venceu esta quarta-feira o Wiliete de Benguela, por 3-0, e reforçou a liderança do campeonato angolano, com 51 pontos, em jogo antecipado da 23.ª jornada.

Gleison, aos 14 minutos, Yano, aos 29, e Tiago Azulão, aos 90+2, marcaram os golos.

O jogo foi antecipado, devido à presença do Petro de Luandana Liga dos Campeões africanos de futebol, tal como o Sagrada Esperança, campeão angolano, que antecipou o jogo da 24.ª ronda.

O Sagrada Esperança perdeu diante da Académica do Lobito, por 2-0, na província angolana de Benguela, e atrasou-se na corrida ao título, mantendo-se na segunda posição, com 44 pontos.

Nelito, aos 42 minutos, e Caprego, aos 60, marcaram os golos.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, com 14.

Classificação

1. Petro de Luanda, 51 pontos.

2. Sagrada Esperança, 44.

3. 1.º de Agosto, 42.

4. Interclube, 32.

5. Recreativo da Caála, 28.

6. Desportivo da Huila, 28

7. Recreativo do Libolo, 27.

8. Wiliete de Benguela, 26.

9. Bravos do Maquis, 26.

10. Sporting de Cabinda, 26.

11. Académica do Lobito, 26.

12. Cuando Cubango FC, 22.

13. Desportivo da Lunda Sul, 21.

14. Progresso do Sambizanga, 15.

15. Kabuscorp do Palanca, 13.

16. Sporting de Benguela, 06.