Petro de Luanda vence Wiliet e sobe ao segundo lugar do Girabola

A jornada prossegue no domingo com o jogo de "cartaz" da ronda, a opor o líder da prova, o 1.º de Agosto, de Paulo Duarte, que soma 46 pontos, ao Sagrada Esperança, segundo classificado, com 44 e com menos um jogo.

O Petro de Luanda ascendeu ao segundo lugar do campeonato angolano de futebol, com 45 pontos, ao vencer por 2-0 frente ao Wiliet, em jogo da 21.ª jornada, no Estádio 11 de Novembro.

O brasileiro Tiago Azulão, marcou o primeiro golo, aos 53 minutos, assumindo a liderança na lista de melhores marcadores, com 10 remates certeiros, e o seu compatriota Toni fixou o resultado, três minutos depois.

Na outra partida disputada hoje, o Sporting de Cabinda ganhou ao Santa Rita de Cássia por 1-0, com um golo de Castro, aos 46 minutos, no estádio do Municipal do Tafe, na província angolana de Cabinda.

A jornada prossegue no domingo com o jogo de "cartaz" da ronda, a opor o líder da prova, o 1.º de Agosto, de Paulo Duarte, que soma 46 pontos, ao Sagrada Esperança, segundo classificado, com 44 e com menos um jogo.

A partida entre as duas equipas define a liderança do campeonato, a oito jornadas do fim.

Por sua vez, o Ferrovia do Huambo tem pela frente a Baixa de Cassanje, a partir das 15:00, no estádio dos Kurikutelas, na província angolana do Huambo, Sul de Angola.

A partida entre o Progresso do Sambizanga e o Recreativo da Caála, do Huambo, foi remarcada para segunda-feira, às 17:30 no Estádio dos Coqueiros.

Também adiadas, mas ainda sem data, por razões que têm que ver com casos positivos de covid-19, estão as partidas entre o Kuando Kubango FC e o Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, entre a Académica do Lobito e o Interclube, de Ivo Campos, e entre o Desportivo da Huíla e o FC Bravos do Maquis.

Na lista de melhores marcadores, Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é agora seguido por Das Faa, do Interclube, e Mabululu, do 1.º de Agosto, que têm nove golos cada.

Jogos da 21.ª jornada:

Sábado, 22 maio

Petro de Luanda - Williet de Benguela, 2-0

Sporting de Cabinda - Santa Rita de Cássia, 1-0

Domingo, 23 maio

1º de Agosto - Sagrada Esperança

Ferrovia do Huambo - Baixa de Cassanje

- Segunda, 24 mai:

Progresso Sambizanga - Recreativo da Caála

Jogos adiados

Kuando Kubango FC - Recreativo do Libolo

Académica do Lobito - Interclube

Desportivo da Huíla-FC Bravos do Maquis.

Classificação

1. 1.º de Agosto, 46.

2. Petro de Luanda, 45.

3. Sagrada Esperança, 44.

4. Bravos do Maquis, 38.

5. Interclube, 33.

6. Recreativo da Caála, 28.

7. Académica do Lobito, 27.

8. Desportivo da Huila, 26.

9. Williete de Benguela, 24.

10. Progresso Sambizanga, 23.

11. Recreativo do Libolo, 23.

12. Sporting de Cabinda, 23.

13. Cuando Cubango, 19.

14. Baixa de Kassange, 15.

15. Santa Rita de Cássia, 14.

16. Ferrovia do Huambo, 9.