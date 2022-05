Petro de Luanda vence Recreativo do Libolo no Girabola em duelo português

Redação com Lusa

Com esta vitória, os novos campeões angolanos passaram a somar 74 pontos, a maior pontuação de sempre no Girabola, enquanto o Recreativo do Libolo tem 36, na nona posição.

O campeão Petro de Luanda, orientado por Alexandre Santos, venceu esta segunda-feira o Recreativo do Libolo, às ordens de Paulo Torres, por 2-0, em jogo da 29.ª e penúltima jornada do campeonato angolano.

Maya, aos 23 minutos, e Job, aos 76, marcaram os golos.

O Sagrada Esperança, segundo classificado, com 60, e o Recreativo da Caála, oitavo, com 38, empataram (1-1). Deco, aos 40 minutos, inaugurou o marcador, para o Recreativo do Libolo e Jó Paciência, aos 90, restabeleceu a igualdade.

Por seu lado, o 1.º de Agosto, terceiro classificado, com 58 pontos, venceu o Sporting de Cabinda, no reduto deste, por 1-0, após golo de Hossy, aos 36 minutos.

O Interclube, quarto classificado, com 49 pontos, goleou o já despromovido Sporting de Cabinda, lanterna-vermelha, com nove, por 4-0, com golos de Julinho, aos oito e 85 minutos, Jorginho, aos 28, e Mano Mano, aos 90+3.

O Bravos do Maquis, quinto, com 45 pontos, e o Desportivo da Huila, sexto, com menos três, empataram a três, na província angolana do Moxico.

Dabanda, aos 20 e 37, e Manucho, aos 84, marcaram os golos do Bravos do Maquis, enquanto Robson, aos dois e 30 minutos, e Fredy, aos 90+6, marcaram para o Desportivo da Huila.

A Académica do Lobito, sétimo, com 40, e o Cuando Cubango FC, 11.º, com 33, empataram 2-2. Dilson, aos 16 e 61 minutos, marcou para a Académica do Lobito, e Apado, aos 27, e Mussá, aos 88, marcaram para o Cuando Cubango FC.

O Progresso do Sambizanga, já despromovido, com 19 pontos na 14.ª posição, e o Desportivo da Lunda Sul, 13.º, com 31, empataram a um golo.

Progresso do Sambizanga inaugurou o marcador, por intermédio de Fredy, aos 16 minutos, e João, aos 69, restabeleceu a igualdade.

O Kabuscorp do Palanca, também já despromovido, na 15.ª posição, com 17 pontos, venceu o Wiliete de Benguela, 10.º, com 34, por 3-2.

O brasileiro Tiago Azulão lidera a lista dos marcadores, com 20 golos, mais um que do que Depú, que não renovou contrato com o Sagrada Esperança.

Resultados da 29.ª jornada

Segunda-feira, 23 maio

Progresso do Sambizanga - Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Wiliete de Benguela - Kabuscorp do Palanca, 2-3

Bravos do Maquis - Desportivo da Huila, 3-3

Sporting de Cabinda - 1º de Agosto, 0-1

Sagrada Esperança - Recreativo da Caála, 1-1

Interclube - Sporting de Benguela, 4-0

Académica do Lobito - Cuando Cubango FC, 2-2

Recreativo do Libolo - Petro de Luanda, 0-2

Classificação

1. Petro de Luanda, 74 pontos.

2. Sagrada Esperança, 60.

3. 1.º de Agosto, 58.

4. Interclube, 49.

5. Bravos do Maquis, 45.

6. Desportivo da Huila, 42.

7. Académica do Lobito, 40.

8. Recreativo da Caála, 39.

9. Recreativo do Libolo, 36.

10. Wiliete de Benguela, 34.

11. Cuando Cubango FC, 33.

12. Sporting de Cabinda, 32.

13. Desportivo da Lunda Sul, 31.

14. Progresso do Sambizanga, 19.

15. Kabuscorp do Palanca, 17.

16. Sporting de Benguela, 9.