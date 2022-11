Petro de Luanda vence Interclube e assumiu liderança do Girabola

Petro de Luanda vence Interclube em duelo de treinadores portugueses

O Petro de Luanda, sob comando de Alexandre Santos, venceu hoje o Interclube, treinado por Rogério Gonçalves, por 2-1, e assumiu a liderança do Girabola, com 15 pontos, em jogo antecipado da 14.ª jornada.

Calebi, aos 42 minutos, abriu o ativo para o Interclube, enquanto Depú, aos 75, e Tiago Azulão, aos 83, garantiram os três pontos para os campeões angolanos.

Tiago Azulão, avançado do Petro de Luanda, lidera a lista dos melhores marcadores do campeonato, com sete golos.

Resultados da 14ª jornada

Quarta-feira, 2 novembro

Interclube - Petro de Luanda, 1-2

Quinta-feira, 24 novembro

1.º de Agosto - Wiliete de Benguela

Académica do Lobito - Sagrada Esperança

Sporting de Benguela - Cuando Cubango FC

Sporting de Cabinda - Bravos do Maquis

Desportivo da Huila - Desportivo da Lunda Sul

Recreativo do Libolo - Santa Rita

Isaac de Benguela - ASK Dragão do Uige

Classificação

1. Petro de Luanda, 15

2. Wiliete de Benguela, 14 pontos

3. Sporting de Cabinda, 13

4. Recreativo do Libolo, 12

5. Interclube, 11

6. Académica do Lobito, 9

7. 1.º de Agosto, 7

8. Desportivo da Lunda Sul, 7

9. Desportivo da Huila, 5

10. Sagrada Esperança, 5

11. Isaac de Benguela, 4

12. Sporting de Benguela, 3

13. Bravos do Maquis, 3

14. Cuando Cubango FC, 3

15. ASK Dragão do Uige, 2

16. Santa Rita de Cássia, 2