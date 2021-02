Petro de Luanda vence Ferrovia do Huambo e cimenta liderança do Girabola

A figura foi o avançado brasileiro Tiago Azulão, que marcou aos 20 e 76 minutos

O Petro de Luanda reforçou a liderança do campeonato angolano de futebol, com 22 pontos, após vencer o Ferrovia do Huambo por 3-0, em jogo de abertura da 12ª jornada do Girabola 2020/21.

O desafio entre "petrolíferos" e a formação do planalto central de Angola decorreu no estádio 11 de Novembro, em Luanda, e a figura foi o avançado brasileiro Tiago Azulão, que marcou aos 20 e 76 minutos, o segundo de penálti. Yano faturou aos 85.

O Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, recebeu e venceu, no estádio 22 de Junho, o Bravos do Maquis por 3-1, e soma agora 21 pontos, na segunda posição, menos um do que o líder Petro de Luanda.

Wilfred, aos 40 minutos, Leonel, aos 46, e Jared, aos 67, foram os autores dos golos dos "polícias", enquanto Sidney, aos 16, marcou o tento de honra dos "maquizardes".

Também hoje, no estádio dos Coqueiros, centro da capital angolana, o Progresso do Sambizanga e o Cuando-Cubango FC empataram a zero.

O jogo entre a Académica do Lobito e o Sporting de Cabinda, previsto para hoje, não se realizou por dificuldades de transporte dos "leões" de Cabinda, que não se deslocaram a Benguela.

A partida entre a Baixa de Cassange e o 1º de Agosto, tetracampeão em título e treinado pelo português Paulo Duarte, foi adiada devido ao envolvimento dos "agostinos" na última eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol.

Das Faa, do Interclube, é o melhor marcador do campeonatom com seis golos, seguido por Picas, do Petro de Luanda, com cinco.

Resultados da 12.ª jornada

Sábado, 20 fevereiro

Interclube - Bravos do Maquis, 3-1.

Progresso do Sambizanga - Cuando-Cubango FC, 0-0.

Petro de Luanda - Ferrovia do Huambo, 3-0.

Baixa de Cassange - 1º de Agosto (adiado).

Académica do Lobito - Sporting de Cabinda (não se realizou).

Domingo, 21 fevereiro

Williet de Benguela - Sagrada Esperança

Santa Rita de Cássia - Recreativo do Libolo

Recreativo da Caála - Desportivo da Huíla

Classificação

1. Petro de Luanda, 22 pontos.

2. Interclube, 21.

3. Recreativo da Caála, 17.

4. Ferrovia do Huambo, 16.

5. Sagrada Esperança, 14.

6. Académica do Lobito, 14.

7. Cuando-Cubango FC, 11.

8. Bravos do Maquis, 11.

9. Progresso do Sambizanga, 10.

10. Baixa de Cassange, 10.

11. Santa Rita de Cássia, 10.

12. 1º de Agosto, 9.

13. Williet de Benguela, 9.

14. Desportivo da Huíla, 8.

15. Sporting de Cabinda, 7.

16. Recreativo do Libolo, 7.