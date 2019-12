Petro de Luanda vence e é líder provisório em Angola

Avançado brasileiro Tony foi o homem do jogo ao apontar os três golos.

O Petro de Luanda, vice-campeão angolano de futebol, assumiu provisoriamente a liderança do campeonato, com 32 pontos, após vencer o Recreativo do Libolo por 3-1, em jogo de acerto da 13.ª jornada da prova. O avançado brasileiro Tony foi o homem do jogo ao apontar os três golos dos petrolíferos, aos 26, 51 e 68 minutos, um hat-trick que o coloca no topo da lista de melhores marcadores, com 10 golos.

A partida que decorreu no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, ficou ainda marcada por pelas expulsões de Leandro Love, do Libolo, por agressão a um adversário, e de um membro da sua equipa técnica.

Com este resultado, o Petro de Luanda desalojou da liderança o 1.º de Agosto, tetracampeão em título, que soma 29 pontos e joga no domingo frente à Académica do Lobito para o encerramento da jornada.

António Cosano, treinador do Petro de Luanda, disse no final do jogo que a sua equipa quer continuar no "caminho das vitórias", enquanto André Macanga, pelo Recreativo do Libolo, felicitou o adversário pela vitória lamentando os erros defensivos da sua equipa.

Classificação:

1. Petro de Luanda, 32 pontos (menos um jogo).

2. 1.º de Agosto, 30 pontos (menos dois jogo).

3. Académica do Lobito, 25 (menos dois jogo).

4. Recreativo do Libolo, 25.

5. Desportivo da Huíla, 23.

6. Interclube, 19.

7. Bravos do Maquis, 19.

8. Williet de Benguela, 18.

9. Sagrada Esperança, 17.

10. Sporting de Cabinda, 17 (menos um jogo).

11. Cuando-Cubango FC, 17.

12. Recreativo da Caála, 14.

13. Progresso do Sambizanga, 12.

14. Ferroviário do Huambo, 11.

15. Santa Rita de Cássia FC, 8.

16. 1.º de Maio de Benguela, 8.