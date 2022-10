Petro de Luanda vence Desportivo da Huila em duelo de treinadores portugueses

Os campeões angolanos seguem invictos, com quatro vitórias, fruto de quatro jogos realizados, e têm um em atraso,

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, venceu o Desportivo da Huila, sob comando de Paulo Torres, por 1-0, na quinta jornada, mantendo o segundo lugar no campeonato angolano de futebol.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, aos 15 minutos, marcou o golo e adiantou-se na artilharia do Girabola, com seis golos.

Os campeões angolanos seguem invictos, com quatro vitórias, fruto de quatro jogos realizados, e têm um em atraso, diante do Desportivo da Lunda Sul, para a terceira jornada.

Também hoje, o Sagrada Esperança, orientado pelo treinador português Alexandre Ribeiro, conquistou a primeira vitória no campeonato, fruto da goleada sobre o Santa Rita de Cássia por 3-0.

Matengó, aos cinco minutos, Deco, aos 53, e Cachi, aos 85, marcaram os golos.

O Wiliete de Benguela suplantou o Bravos do Maquis por 1-0, e reforçou a liderança do campeonato, com 13 pontos, após golo de Ningui, aos 32 minutos.

O 1.º de Agosto venceu o ASK Dragão do Uige por 1-0, após golo de Isaac, aos 52 minutos, enquanto o Desportivo da Lunda Sul venceu a Académica do Lobito por 1-0, com golo de Cláudio, aos 73 minutos.

Resultados da quinta jornada

Sábado, 22 outubro

Isaac de Benguela - Sporting de Cabinda, 0-1

Sporting de Benguela - Recreativo do Libolo, 0-0

Domingo, 23 outubro

ASK Dragão do Uige - 1.º de Agosto, 0-1

Desportivo da Lunda Sul - Académica do Lobito, 1-0

Sagrada Esperança - Santa Rita de Cássia, 3-0

Petro de Luanda - Desportivo da Huila, 1-0

Wiliete de Benguela - Bravos do Maquis, 1-0

Adiado

Interclube - Cuando Cubango FC

Classificação:

1. Wiliete de Benguela, 13 pontos

2. Petro de Luanda, 12

3. Sporting de Cabinda, 10

4. Recreativo do Libolo, 9

5. Interclube, 7

6. 1.º de Agosto, 7

7. Desportivo da Lunda Sul, 6

8. Académica do Lobito, 6

9. Desportivo da Huila, 5

10. Sagrada Esperança, 4

11. Sporting de Benguela, 3

12. Isaac de Benguela, 3

13. ASK Dragão do Uige, 2

14. Cuando Cubango FC, 2

15. Bravos do Maquis

16. Santa Rita de Cássia, 1