Petro de Luanda está na última fase de acesso à Liga dos Campeões africana

Nulo ante o Fovu Club de Baham foi suficiente para garantir um lugar no play-off

O Petro de Luanda, treinado por Alexandre Santos, empatou este sábado a zero (0-0) em Luanda com os camaroneses do Fovu Club de Baham e apurou-se para a última eliminatória de acesso à Liga dos Campeões africanos de futebol.

Depois de o empate a dois golos nos Camarões, na primeira mão, o "nulo" caseiro foi suficiente, já que os golos apontados fora continuam a valer em casa de empate nas competições africanas.

Na próxima eliminatória, o Petro de Luanda defronta o União Desportiva do Songo, de Moçambique, ou o Otoho d´Oyo, do Congo Brazavill, que se defrontam no domingo, depois do triunfo caseiro dos moçambicanos por 1-0 no primeiro jogo.

Por seu lado, os também angolanos do Sagrada Esperança qualificaram-se igualmente para a última fase de acesso à "Champions" da CAF, ao afastarem o Platinium, no Zimbabué, no desempate por grandes penalidades (5-4), depois de dois encontros que terminaram empatados a zero.

O Sagrada Esperança vai agora medir forças com o Royal Leopard, de Eswatini, ex-Suazilândia. Para a Taça da Confederação Africana de Futebol, o Interclube defronta o Mafunzo FC de Zanzibar, em Luanda, no domingo, após vitória na primeira mão, por 1-0, na Tanzânia.

Para a mesma competição, o 1.º de Agosto vai entrar em prova na segunda pré-eliminatória, depois de ter ficado isento da ronda inaugural.