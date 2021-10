Petro de Luanda e Recreativo da Caála acertam jogo em atraso do Girabola

Fotografia: Reprodução/Facebook do Petro de Luanda

As duas formações não se defrontaram no final de semana passado pelo facto de os petrolíferos terem cedido jogadores à seleção angolana

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, e o Recreativo da Caála, defrontam-se em 3 de novembro, em Luanda, em jogo em atraso da segunda jornada do Girabola, informou hoje a Federação Angolana de Futebol.

As duas formações não se defrontaram no final de semana passado pelo facto de os petrolíferos terem cedido jogadores à seleção angolana que disputou o apuramento ao Mundial Qatar2022.

Na mesma condição está o Sagrada Esperança que, no mesmo dia, defronta o Kabuscorp do Palanca, na província angolana da Luanda Norte, enquanto o 1.º de Agosto desloca-se a província angolana de Benguela para jogar diante do Sporting de Benguela.