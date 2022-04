Petro de Luanda, de Alexandre Santos, vence Sporting de Cabinda

Na próxima jornada, o Petro de Luanda vai defrontar, em Luanda, o Sagrada Esperança, que goleou o Sporting de Benguela por 6-0

O Petro de Luanda, liderado pelo treinador português Alexandre Santos, venceu o Sporting de Cabinda por 3-0, em jogo da 25.ª jornada, e continua na liderança do Girabola, com 58 pontos.

O brasileiro Tiago Azulão abriu o placard aos 34 minutos, após assistência do seu compatriota Gleison, e seis minutos depois, Yano ampliou o marcador, e, aos 66, Jaredi consolidou o resultado, a cinco jornadas do fim do campeonato.

Na próxima jornada, o Petro de Luanda vai defrontar, em Luanda, o Sagrada Esperança, que goleou o Sporting de Benguela por 6-0, e mantém-se na segunda posição, a cinco pontos do líder.

Jenfer, aos três minutos, Jó Paciência, aos 61 e 74, Luís Tati, minuto 61, Carlinhos, dois minutos depois, e Cachi, aos 77, sentenciou a partida.

O Recreativo do Libolo, orientado pelo treinador português Paulo Torres, perdeu, em casa, com a Académica do Lobito por 2-0, e baixou para a oitava posição, com 31 pontos, após golos de Adilson, aos 65, e Cabibi, aos 72.

O Interclube bateu o Progresso do Sambizanga por 3-0, e reforçou a quarta posição, com 39 pontos, fruto dos golos marcados por Julinho, aos 06 e 62 minutos, e Paty, aos 48.

O Bravos do Maquis ganhou ao Recreativo da Caála por 2-1, com golos de Estêvão, e Choule, aos 86 minutos, enquanto Jepson, aos 90, reduziu.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.

Resultados da 25.ª jornada

Sexta-feira, 8 abril

Wiliete de Benguela - Cuando Cubango FC, 3-3

Sábado, 9 abril

Sagrada Esperança - Sporting de Benguela, 6-0

Bravos do Maquis - Recreativo da Caála, 2-1

Recreativo do Libolo - Académica do Lobito, 0-2

Sporting de Cabinda - Petro de Luanda, 0-3

Progresso do Sambizanga - Interclube, 0-3

Domingo, 10 abril

Desportivo da Huila - 1.º de Agosto

Kabuscorp do Palanca - Desportivo da Lunda Sul

Classificação:

1. Petro de Luanda, 58 pontos.

2. Sagrada Esperança, 53.

3. 1.º de Agosto, 44.

4. Interclube, 39.

5. Bravos do Maquis, 36.

6. Desportivo da Huila, 34

7. Académica do Lobito, 34.

8. Recreativo do Libolo, 31

9. Recreativo da Caála, 31.

10. Wiliete de Benguela, 31.

11. Sporting de Cabinda, 28.

12. Cuando Cubango FC, 27.

13. Desportivo da Lunda Sul, 22.

14. Progresso do Sambizanga, 18.

15. Kabuscorp do Palanca, 12.

16. Sporting de Benguela, 4.