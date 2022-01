Petro de Luanda de Alexandre Santos vence Recreativo da Caála e reforça liderança

Formação comandada pelo treinador português lidera o campeonato angolano.

O Petro de Luanda, sob liderança do treinador português Alexandre Santos, venceu no domingo o Recreativo da Caála 1-0 e reforçou a liderança do campeonato angolano, com 47 pontos, em jogo da 17.ª jornada.

Yano, aos 78 minutos, marcou o golo da vitória, quando falta uma jornada para o clássico do futebol angolano, diante do 1.º de Agosto, que hoje goleou o Sporting de Benguela, por expressivos 10-0.

Kitembo, aos 14 minutos, após autogolo, Zini, dois minutos depois, Manico, aos 28, 79, e 83, Benarfa, aos 39, Bito, um minuto depois, Zini, aos 45, e Cirilo, aos 67, marcaram os golos.

Com este resultado, o 1.º de Agosto reforçou o terceiro lugar, com 37 pontos, e está a um do Sagrada Esperança, segundo classificado, e que não vence há quatro jogos.

O Cuando Cubango FC, no seu reduto, venceu o Interclube por 1-0 e ascendeu à 12.ª posição, com 18 pontos.

A jornada encerra quando o Bravos do Maquis defrontar o Progresso do Sambizanga, em data a ser reagendada, devido ao adiamento da partida, após acordo entre as duas equipas.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, com 13, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.

Resultados da 17.ª jornada

Sábado, 29 janeiro

Kabuscorp do Palanca - Sagrada Esperança, 1-1

Recreativo do Libolo - Wiliete de Benguela, 2-0

Desportivo da Huila - Sporting de Cabinda, 1-0

Desportivo da Lunda Sul - Académica do Lobito, 1-1

Domingo, 29 janeiro

Recreativo da Caála - Petro de Luanda, 0-1

1.º de Agosto - Sporting de Benguela, 10-0

Interclube - Cuando Cubango FC, 0-1

Adiado

Bravos do Maquis - Progresso do Sambizanga

Classificação

1. Petro de Luanda, 47 pontos.

2. Sagrada Esperança, 38.

3. 1.º de Agosto, 37.

4. Interclube, 25

5. Recreativo da Caála, 25

6. Bravos do Maquis, 23.

7. Wiliete de Benguela, 23.

8. Sporting de Cabinda, 23.

9. Recreativo do Libolo, 22

10. Desportivo da Huila, 22

11. Desportivo da Lunda Sul, 20

12. Cuando Cubango FC, 18.

13. Académica do Lobito, 17.

14. Kabuscorp do Palanca, 13

15. Progresso do Sambizanga, 9.

16. Sporting de Benguela, 2.