Petro de Luanda, de Alexandre Santos, vence e reassume liderança do Girabola

O Petro de Luanda, sob o comando de Alexandre Santos, reassumiu, esta segunda-feira, a liderança do campeonato angolano de futebol, com 29 pontos, após vitória sobre o Sporting de Cabinda por 2-0, em jogo da décima jornada.

Em jogo disputado em Luanda, o brasileiro Tiago Azulão, aos 55 e 78 minutos, marcou os golos do líder Petro de Luanda, que, na próxima jornada, em 11 de dezembro, defronta o Sagrada Esperança, segundo classificado, com 23 pontos, no reduto deste.

A jornada encerra na próxima quarta-feira, quando o Interclube defrontar o Progresso do Sambizanga, após eliminação este domingo na Taça da Confederação Africana.

Depú lidera a lista de melhores marcadores, com 12 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com sete, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com seis.