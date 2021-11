Petro de Luanda, de Alexandre Santos, vence e isola-se na liderança do Girabola

Kinito, Soares, Pedro Pinto e Maya marcaram os golos da vitória.

O Petro de Luanda, sob comando do português Alexandre Santos, goleou este domingo o Progresso do Sambizanga por 4-0, e isolou-se na liderança do campeonato angolano de futebol, com 23 pontos, em jogo da nona jornada.

Kinito (10 minutos), Soares (13), Pedro Pinto (43) e Maya (78) marcaram os golos que deram à vitória aos vice-campeões angolanos.

O Recreativo da Caála venceu o Desportivo da Huila, no reduto deste, por 0-1, após golo de Malamba, aos 13 minutos, e ascendeu ao sexto lugar.

Depú, lidera a lista de melhores marcadores, com nove golos, seguido por Jiresse, do Recreativo do Libolo, com cinco, e Yano, do Petro de Luanda, com quatro.

O jogo entre o Wiliete de Benguela e o Interclube foi remarcado para quarta-feira, 01 de dezembro, enquanto o desafio entre o Sporting de Cabinda e o Sporting de Benguela foi adiado, sem data.

Resultados da nona jornada:

- Sábado, 27 nov:

Recreativo do Libolo - Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Sagrada Esperança - Académica do Lobito, 1-0

Kabuscorp do Palanca - Desportivo da Lunda Sul, 2-2

Bravos do Maquis - Cuando Cubango FC, 0-0

- Domingo, 28 nov:

Progresso do Sambizanga - Petro de Luanda, 0-4

Desportivo da Huíla - Recreativo da Caála, 0-1

- Quarta-feira, 01 dez:

Wiliete de Benguela - Interclube

- Adiado:

Sporting de Cabinda - Sporting de Benguela

Classificação:

1. Petro de Luanda, 23 pontos.

2. Sagrada Esperança, 20.

3. Wiliete de Benguela, 16.

4. Interclube, 15.

5. 1.º de Agosto, 14.

6. Recreativo da Caála, 13.

7. Desportivo da Huila, 12.

8. Desportivo da Lunda Sul, 10.

9. Bravos do Maquis, 10.

10. Sporting de Cabinda, 9.

11. Recreativo do Libolo, 9.

12. Kabuscorp do Palanca, 8.

13. Cuando Cubango FC, 8.

14. Académica do Lobito, 6.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.