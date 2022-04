Petro de Luanda, de Alexandre Santos, reparte pontos com Progresso

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 19 golos

O Petro de Luanda, liderado pelo treinador português Alexandre Santos, empatou diante do Progresso do Sambizanga 1-1, em jogo da 24.ª jornada do Girabola, e reforçou a liderança do campeonato.

Em jogo disputado no estádio 11 de Novembro, reduto do Petro de Luanda, os golos foram marcados por Isaac, aos 29 minutos, para os anfitriões, enquanto Yano, aos 72, empatou.

O Sagrada Esperança, segundo classificado, perdeu frente ao Bravos do Maquis, na província angolana do Moxico, por 1-0 e atrasou-se na perseguição ao líder, com menos cinco pontos, em jogo em atraso à 19.ª jornada.

Sidnei, de penálti, aos 45 minutos, marcou o golo solitário.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 15.

Classificação:

1. Petro de Luanda, 55 pontos.

2. Sagrada Esperança, 50.

3. 1.º de Agosto, 44.

4. Interclube, 36.

5. Desportivo da Huila, 34

6. Recreativo do Libolo, 31

7. Académica do Lobito, 31.

8. Recreativo da Caála, 31.

9. Wiliete de Benguela, 30.

10. Bravos do Maquis, 30.

11. Sporting de Cabinda, 27.

12. Cuando Cubango FC, 26.

13. Desportivo da Lunda Sul, 22.

14. Progresso do Sambizanga, 16.

15. Kabuscorp do Palanca, 12.

16. Sporting de Benguela, 8.