Petro de Luanda, de Alexandre Santos, reforça liderança do Girabola

Equipa de Alexandre Santos reforçou a liderança da competição

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, venceu esta quarta-feira no estádio do Bravos do Maquis por 3-2, em jogo em atraso da sétima jornada, e reforçou a liderança do campeonato angolano de futebol, com 26 pontos.

Tiago Azulão, aos 40 e 59 minutos, e Kinito, aos 90+5, marcaram os golos dos visitantes, enquanto Dabanda, aos 35, e Wiwi, aos 50, reduziram para os anfitriões.

Para a mesma jornada, o Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, perdeu diante do 1º de Agosto, por 0-1, na província angolana do Cuanza Sul, com um golo de Luvumbo, aos 46 minutos.

Com esta vitória, o 1º de Agosto ascendeu ao terceiro lugar, com 17 pontos.

O Sagrada Esperança venceu o Sporting de Cabinda, no reduto deste, por 2-1, e mantém-se a três pontos do líder Petro de Luanda, com 23 pontos, fruto dos golos de Depú, aos 23 minutos, e Vitoriano, aos 56. Kadima, aos 88, reduziu para os anfitriões.

Depú, lidera a lista de melhores marcadores, com 10 golos, seguido por Jiresse, do Recreativo do Libolo, com cinco, e Yano, do Petro de Luanda, com quatro.

Resultados da sétima jornada:

- Sábado, 13 nov:

Kabuscorp do Palanca - Cuando Cubango FC, 2-0

- Domingo, 14 nov:

Desportivo da Lunda Sul - Recreativo da Caála, 1-0

Desportivo da Huila - Interclube, 1-0

Progresso do Sambizanga - Académica do Lobito, 1-1

- Segunda-feira, 15 nov:

Wiliete de Benguela - Sporting de Benguela, 4-0

- Quarta-feira, 01 dez:

Bravos do Maquis - Petro de Luanda, 2-3

Recreativo do Libolo - 1º de Agosto, 0-1

Sporting de Cabinda - Sagrada Esperança, 1-2

Classificação:

1. Petro de Luanda, 26 pontos.

2. Sagrada Esperança, 23.

3. 1.º de Agosto, 17.

4. Wiliete de Benguela, 16.

5. Interclube, 15.

6. Recreativo da Caála, 13.

7. Desportivo da Huila, 12.

8. Desportivo da Lunda Sul, 10.

9. Bravos do Maquis, 10.

10. Sporting de Cabinda, 9.

11. Recreativo do Libolo, 9.

12. Kabuscorp do Palanca, 8.

13. Cuando Cubango FC, 8.

14. Académica do Lobito, 6.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.