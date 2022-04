Petro de Luanda, de Alexandre Santos, nas meias-finais da Champions africana

Redação com Lusa

Depois do triunfo por 2-1 na primeira mão, o Petro garantiu a qualificação para as 'meias' da Liga dos Campeões pela segunda vez na sua história, após a presença em 2001, na altura caindo precisamente diante do Mamelodi Sundowns, em Luanda

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, qualificou-se hoje para as meias-finais da Champions africana, ao empatar 1-1 na visita ao Mamelodi Sundowns, na segunda mão dos quartos-de-final.

Bryan Onyango, aos 49 minutos, abriu o marcador para os sul-africanos, que minutos antes, tinham falhado um penálti, mas a formação angolana restabeleceu a igualdade, por intermédio do avançado brasileiro Tiago Azulão, num castigo máximo, aos 64 minutos.

Depois do triunfo por 2-1 na primeira mão, o Petro garantiu a qualificação para as 'meias' da Liga dos Campeões pela segunda vez na sua história, após a presença em 2001, na altura caindo precisamente diante do Mamelodi Sundowns, em Luanda.

O próximo adversário do Petro de Luanda sairá do jogo entre o Wydad de Casablanca, de Marrocos, e o Belouzidad, da Argélia, que jogam hoje, a partir das 23:00 (hora de Lisboa). O conjunto marroquino venceu em casa por 1-0, na primeira mão dos 'quartos'.

O Petro de Luanda é a terceira equipa a apurar-se para as meias-finais da 'Champions' africana, depois do Al Ahly, do Egipto, e o Antant Setif, da Argélia.