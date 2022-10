Petro de Luanda, de Alexandre Santos, mais perto da Liga dos Campeões africana

Redação com Lusa

O Petro de Luanda venceu por 3-0 os sul-africanos do Cape Town City, em da primeira mão da primeira ronda qualificação para a Liga dos Campeões africana.

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, venceu este sábado por 3-0 os sul-africanos do Cape Town City, em jogo da primeira mão da primeira ronda qualificação para a Liga dos Campeões africana.

Na visita à África do Sul, Gleison, aos 37 minutos, e Tiago Azulão, por duas vezes, aos 48 e 63, marcaram os golos da formação angolana, que, assim, parte com algum conforto para o jogo da segunda mão, em 14 de outubro, em Luanda, e está mais perto de se apurar para a fase de grupos da competição continental.

Para a mesma competição, o 1.º de Agosto defronta no domingo o Simba Sports Club, da Tanzânia, em Luanda.

Para a Taça da Confederação Africana, os angolanos do Sagrada Esperança, comandados pelo português Alexandre Ribeiro, perderam diante do Saint-Éloi Lupopo, da República Democrática do Congo, por 2-0, em território congolês.

Masakidi, aos 30 minutos, e Kazema, aos 90, marcaram os golos dos congoleses, que partem em vantagem para o encontro da segunda mão da fase de qualificação, agendado para 15 de outubro, em Luanda.