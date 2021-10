Petro de Luanda, de Alexandre Santos, empata na corrida à Liga Africana

Redação com Lusa

Os angolanos voltam a defrontar os congoleses de Brazzaville, no dia 22 de outubro, em Luanda, para o jogo da segunda mão.

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, empatou hoje 2-2 diante do AS Otoho, do Congo, em jogo da primeira mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Africana de Futebol.

Gleison, aos 83 minutos, e Vidinho, aos 90+6, marcaram os golos da equipa angolana que perdia por 2-0 até aos últimos 15 minutos de jogo. Pelo lado dos anfitriões, Nkaya, aos 61, e Okour, aos 74, marcaram os golos.

Para a mesma competição, o Sagrada Esperança venceu no sábado o Royal Leopard, de Essuatíni, por 3-1, em Luanda. Os campeões angolanos partem para a segunda mão com algum conforto, em jogo agendado para o dia 22 outubro.

Hoje, o Interclube goleou o CFFA, do Madagáscar, no terreno deste, por 3-0, após golos de Mano Calesso, aos 10 minutos, e Mano-Mano, duas vezes, aos 14 e 78 minutos, em jogo da primeira mão da segunda eliminatória de acesso à Taça da Confederação Africana de Futebol.

As duas equipas voltam a defrontar-se, para a segunda mão, em Luanda, no dia 23 de outubro.

Para a mesma competição, o 1.º de Agosto perdeu por 1-0, em Lusaca, diante do Red Arows FC da Zâmbia.

O jogo da segunda mão, em Luanda, está agendado para o dia 24 de outubro.