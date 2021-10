Petro de Luanda, de Alexandre Santos, empata em clássico angolano

Anfitrião adiantou-se no marcador, com golo de Bito, mas os "petrolíferos" restabeleceram a igualdade ainda antes do intervalo

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, e o anfitrião 1.º de Agosto empataram esta quarta-feira, 2-2, no clássico do futebol angolano, em jogo da terceira jornada do campeonato, em Luanda.

O 1.º de Agosto adiantou-se no marcador, aos 25 minutos, após golo de Bito. Os 'petrolíferos' restabeleceram a igualdade, aos 45+3 minutos, por Kinito, resultado com que terminou a primeira parte do jogo.

No segundo tempo, os 'pupilos' de Alexandre Santos deram a 'cambalhota' ao resultado, após golo de Érico, aos 49 minutos. O empate, para os anfitriões, surgiu ao minuto 82, após golo de Bonifácio.

Com este empate, no primeiro clássico dos treinadores Alexandre Santos, ao serviço do Petro de Luanda, e Srđan Vasiljević, no comando do 1.º de Agosto, as duas maiores equipas do futebol angolano somam quatro pontos cada, sendo que ambas têm um jogo em atraso, referente à segunda jornada.

A terceira jornada do Girabola encerra quando o Recreativo da Caála e o Interclube se defrontarem em data a ser agendada.

Resultados da terceira jornada:

- Sábado, 16 out:

Bravos do Maquis - Sporting de Cabinda, 0-0

Recreativo do Libolo - Cuando Cubango FC, 3-0

- Domingo, 17 out:

Wiliete de Benguela - Progresso do Sambizanga, 3-1

Desportivo da Lunda Sul - Sporting de Benguela, 1-0

Kabuscorp do Palanca - Académica do Lobito, 1-2

- Terça-feira, 19 out:

Desportivo da Huila - Sagrada Esperança, 1-2

- Quarta-feira, 20 out:

1.º de Agosto - Petro de Luanda, 2-2

Adiado (sem data)

Recreativo da Caála - Interclube

Classificação:

1. Interclube, 6 pontos.

2. Wiliete de Benguela, 5.

3. Desportivo da Lunda Sul, 5.

4. Desportivo da Huila, 4.

5. Recreativo do Libolo, 4

6. Académica do Lobito, 4.

7. Sagrada Esperança, 4.

8. Petro de Luanda, 4.

9. 1º de Agosto, 4.

10. Recreativo da Caála, 3.

11. Bravos do Maquis, 3

12. Sporting de Cabinda, 3.

13. Kabuscorp do Palanca, 1.

14. Progresso do Sambizanga, 1.

15. Sporting de Benguela, 0.

16. Cuando Cubango FC, 0.