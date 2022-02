Petro de Luanda, de Alexandre Santos, empata clássico e fica com vantagem reduzida

Formação comandada pelo treinador português mantém a liderança do campeonato angolano, mas com menos pontos de vantagem.

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, empatou este sábado 1-1 na receção ao 1.º de Agosto, em jogo da 18.ª jornada do campeonato angolano de futebol, que lidera, agora com quatro pontos de vantagem.

Os anfitriões marcaram primeiro por Soares, aos 40 minutos, após recarga de uma defesa incompleta de Neblu, enquanto o 1.º de Agosto empatou, contra a corrente do jogo, aos 62, por Jiresse,

Com este resultado, o Petro de Luanda somou 48 pontos, mais quatro do que o Sagrada Esperança, segundo classificado, que venceu hoje em casa ao Desportivo da Huila por 2-0, cm golos de Gaspar, aos 90, e Depú, aos 90+5.

O 1.º de Agosto é o terceiro, com 38 pontos.

Noutro jogo hoje disputado, a Académica do Lobito venceu na receção ao Kabuscorp do Palanca por 2-0, na província angolana de Benguela, com golos de Cláudio, aos 17, e Cabibi, aos 32.

O Interclube venceu na receção ao Recreativo da Caála por 1-0, com um tento de Buba, aos 70, e reforçou o quarto lugar, com 28 pontos.

O Sporting de Cabinda suplantou o Bravos do Maquis ao vencer por 1-0, com golo de Paizinho, aos 23 minutos.

O Sporting de Benguela e o Desportivo da Lunda Sul empataram 0-0.

O Progresso do Sambizanga ganhou na receção ao Wiliete de Benguela por 3-2, em Luanda, mas mantém-se sobre a linha vermelha.

Pelos anfitriões marcaram Vanilson, aos 30, Kibeixa, aos 58, e aos 85 minutos, enquanto Silva, aos 75, e Messinho, aos 90+2, reduziram a desvantagem.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, com 13, e Jiresse, do 1.º de Agosto, com oito.

Resultados da 18.ª jornada

Sábado, 5 fevereiro

Petro de Luanda - 1.º de Agosto, 1-1

Sagrada Esperança - Desportivo da Huila, 2-0

Sporting de Benguela - Desportivo da Lunda Sul, 0-0

Interclube - Recreativo da Caála, 1-0

Académica do Lobito - Kabuscorp do Palanca, 2-0

Sporting de Cabinda - Bravos do Maquis, 1-0

Progresso do Sambizanga - Wiliete de Benguela, 3-2

Domingo, 5 fevereiro

Cuando Cubango - Recreativo do Libolo

Classificação

1. Petro de Luanda, 48 pontos.

2. Sagrada Esperança, 44.

3. 1.º de Agosto, 37.

4. Interclube, 28

5. Sporting de Cabinda, 26.

6. Recreativo da Caála, 25

7. Bravos do Maquis, 23.

8. Wiliete de Benguela, 23.

9. Recreativo do Libolo, 22

10. Desportivo da Huila, 22

11. Desportivo da Lunda Sul, 21

12. Académica do Lobito, 20.

13. Cuando Cubango FC, 18.

14. Kabuscorp do Palanca, 13

15. Progresso do Sambizanga, 12.

16. Sporting de Benguela, 03.