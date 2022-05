Petro de Luanda, de Alexandre Santos, atinge recorde de pontos no Girabola

Equipa angolana, sagrada campeã, somou um novo máximo de pontuação

O Petro de Luanda, campeão angolano, orientado por Alexandre Santos, terminou, este sábado, o Girabola com 75 pontos, mercê do empate diante do Interclube (1-1), na 30.ª e última jornada.

Jorginho, aos 33 minutos, abriu o marcador para o Interclube, e Tiago Azulão, melhor marcador, com 21 golos, empatou, aos 90+2.

O Petro de Luanda alcançou o maior registo de pontos da história do campeonato angolano e, fruto da conquista do título, encaixou 24 milhões de Kwanzas.

Por seu lado, o Recreativo do Libolo, treinado pelo português Paulo Torres, terminou o Girabola na nona posição, com 37 pontos, após empate (1-1) diante do Bravos do Maquis, quinto classificado, com 46, na província angolana do Cuanza Sul.

O Bravos do Maquis adiantou-se no marcador aos 52 minutos, por intermédio de Buá, e os anfitriões restabeleceram a igualdade com um golo de Gogoró, pouco tempo depois.

O 1.º de Agosto venceu o Sagrada Esperança por 3-1 e terminou na segunda posição, com 61 pontos, e apurou-se para a próxima edição da Liga dos Clubes Campeões Africanos.

Melono Dala, aos 23 minutos, Benarfa, aos 63, e Dago, aos 80, marcaram os golos, enquanto Vitoriano, ao minuto 27, marcou o golo solitário do Sagrada Esperança, que terminou em terceiro, com 60 pontos, e apurou-se para a Taça da Confederação Africana.

No jogo entre despromovidos, o Kabuscorp do Palanca goleou o Progresso do Sambizanga por 4-0, com golos de Chapa, aos 13 minutos, e Kuxixima, aos 57, 72 e 80.