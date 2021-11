Petro, de Alexandre Santos, mantém vantagem no primeiro lugar do Girabola

Alexandre Santos, treinador do Petro de Luanda

Redação com Lusa

Distância para o vice-líder Interclube continua a ser quatro pontos, ao cabo de sete rondas disputadas

O Petro de Luanda, sob o comando do português Alexandre Santos, venceu este domingo, em Luanda, o Desportivo da Huila, por 3-0, e manteve a liderança do campeonato angolano, com 16 pontos, em jogo da sexta jornada da prova.

Gleison, aos 31 e 37 minutos, e Yano, aos 45+3, marcaram os golos, do triunfo da equipa do Petro, que tem mais quatro pontos do que o Interclube, vencedor o Kabuscorp, por 2-1.

O 1.º de Agosto sofreu a segunda derrota no campeonato, ao perder diante do Recreativo da Caála por 1-0, após golo de Vitinho, aos 36 minutos, na província angolana do Huambo.

Com mais esta derrota, os rubro-negros mantêm-se na quinta posição da I Liga angolana, com 10 pontos somados, e atrasam-se na corrida pelo título de camoeão.

O Bravos do Maquis, por sua vez, suplantou o Sporting de Benguela no reduto deste, ao ganhar por 3-0, após golos de Dabanda, aos 21 e 82 minutos, e Dungula, aos 34.

Os jogos entre o Sporting de Cabinda e o Recreativo do Libolo, treinado pelo português Paulo Torres, e Sagrada Esperança e Progresso do Sambizanga, para mesma jornada, foram adiados.