Pedro Gonçalves, selecionador angolano, lamenta pouco tempo de preparação

Segundo o técnico, as limitações impostas pela pandemia da covid-19 e pela crise diretiva de sete meses na Federação Angolana de Futebol podem influenciar negativamente a campanha dos Palancas Negras.

O selecionador angolano de futebol, Pedro Gonçalves, lamentou, no Cairo, o pouco tempo que dispõe para preparar o jogo de quarta-feira diante do Egito, da fase de apuramento para a fase final do Mundial'2022, no Catar.

Segundo o técnico, as limitações impostas pela pandemia da covid-19 e pela crise diretiva de sete meses na Federação Angolana de Futebol podem influenciar negativamente a campanha dos Palancas Negras.

Criticou ainda a antecipação da mesma partida pela Confederação Africana de Futebol, para o primeiro dia de setembro, quando antes tinha sido agendado para o dia 03.

A seleção angolana, que chegou na segunda-feira à capital egípcia, realizou esta noite a primeira sessão de treinos visando a recuperação física.

Na terça-feira, efetua o treino de reconhecimento do relvado do estádio 30 de junho, onde, a partir das 20:00 de quarta-feira, defronta a similar do Egito, para o grupo F.

Do mesmo grupo fazem parte as seleções da Líbia, próxima adversária da seleção angolana, no dia 07 de setembro, e o Gabão