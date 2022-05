Pedro Gonçalves convoca 29 jogadores para duplo confronto da seleção angolana

A seleção angolana concentra-se a partir de sábado.

O selecionador angolano, o português Pedro Gonçalves, convocou 29 jogadores para os jogos frente a República Centro Africana e Madagáscar, da fase de grupos de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2023 (CAN2023).

Destaque para o regresso de Gelson Dala, após sucessivas ausências, e para as estreias de Danilson, Julinho, Higino Vitoriano e Gigli Ndefe, numa lista que conta com seis jogadores que alinham em Portugal.

A seleção angolana concentra-se a partir de sábado.

Na fase de qualificação para a CAN2023, que arranca dentro de duas semanas, a seleção angolana de futebol, que está inserida no Grupo E, vai defrontar as congéneres da República Centro Africana, em 01 de junho, em Luanda, cinco dias depois joga diante do Madagáscar, no reduto deste, e na terceira jornada defronta o Gana.

Lista de 29 convocados:

- Guarda-redes: Kadú (Oliveirense, Por), Hugo Marques (Cape Town, África do Sul) e Ricardo Baptista (Casa Pia, Por).

- Defesas: Tó Carneiro, Kinito e Eddie Afonso (Petro de Luanda), Buatu (Eyupspor, Tur), Danilson (Interclube), Gigli Ndefe (Banik Ostrava, R. Checa), Núrio Fortuna (Gent, Bel), Vitoriano e Kialunda (Sagrada Esperança).

- Médios: Freddy (Antalyaspor, Tur), Megue (Petro de Luanda) Beni (Trofense, Por), Higino (Interclube), Batxi (Desportivo de Chaves, Por), Show (Ludogorets, Bul), Mário Balbúdia (1.º de Agosto), Estrela (Erzurumspor, Tur) e Zito Luvumbo (Cagliari, Ita).

- Avançados: Yano (Petro de Luanda), Zine (1.º de Agosto), Hélder Costa (Valência, Esp), Gelson Dala (Al-Wakrah, Qat), Julinho (Interclube), Ary Papel (Al-Akhdar, Lib), Nelson da Luz (Vitória de Guimarães, Por) e Capita (Trofense, Por).