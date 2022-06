Paulo Torres troca Recreativo do Libolo pelo Desportivo da Huila

O treinador português deixa o Recreativo do Libolo após duas épocas, sendo que na última levou a equipa a classificar-se na nona posição, com 37 pontos.

O português Paulo Torres é o novo treinador do Desportivo da Huila, em substituição do angolano Mário Soares, anunciou na quinta-feira o presidente do clube Fabiano Hihepa, sem avançar as razões.

A Lusa soube de fonte do clube que o Desportivo da Huila, que na próxima época vai disputar a Taça da Confederação Africana, optou por contratar Paulo Torres, que possui Licença CAF, que o habilita a orientar a equipa, ao contrário de Mário Soares.

O treinador português deixou o Recreativo do Libolo após duas épocas, sendo que na última levou a equipa a classificar-se na nona posição, com 37 pontos.