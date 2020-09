Paulo Duarte assume comando técnico do 1º de Agosto

O treinador português vai orientar o tetracampeão angolano em 2020/21

Paulo Duarte, de 51 anos, vai orientar a equipa principal do 1º de Agosto, tetracampeão em título, no campeonato angolano de 2020/21, anunciou o clube no sítio oficial na Internet.

De acordo com o clube angolano, que escreve "Bem-vindo Paulo Duarte", o técnico português vai assinar contrato por um ano, com mais um de opção.

Paulo Duarte, que deve chegar a Angola na próxima semana, vai substituir o bósnio Dragan Jovic, tricampeão pelo clube agostino, e deverá ter como adjuntos três treinadores angolanos.

O Girabola de 2020/21, com início previsto para 03 de outubro, mas condicionado devido à evolução da pandemia, foi sorteado na quarta-feira passada.

Não Perca FC Porto Sérgio Conceição a O JOGO: "Fazemos golos de uma qualidade fabulosa" ENTREVISTA (Parte 1) - Na primeira grande entrevista depois da dobradinha, o treinador campeão falou de futebol jogado sem se desviar das balas, mas reclamando também os méritos que, na sua opinião, ficaram por reconhecer

Na primeira jornada dois treinadores portugueses deverão defrontar-se: Paulo Duarte, pelo 1º de Agosto, e Ivo Campos, que orienta o Interclube, no jogo de maior cartaz da ronda.

O português Paulo Duarte tem no currículo passagens pela União de Leiria e Le Mas, de França, e já orientou as seleções nacionais do Gabão e do Burkina Faso, com quem alcançou o terceiro lugar no Campeonato Africano das Nações, em 2017.

Em Angola, terá pela frente o Girabola, a Taça de Angola e a participação do 1º de Agosto na Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol.

O Girabola da época 2019/20 não teve campeão, porque a prova, interrompida em março, foi anulada por unanimidade, em 30 de abril passado, por força da pandemia, sobretudo para "salvaguardar a saúde e os gastos avultados com os atletas, cujos contratos expiravam em maio".

O campeonato angolano de futebol era então liderado pelo Petro de Luanda, com 54 pontos, seguindo-se o 1º de Agosto, na segunda posição, com menos três pontos, após a disputa da 25ª jornada.

Para a época 2020/21, o Girabola vai contar com 16 equipas, entre as quais o estreante Baixa de Cassange de Malanje, em substituição do 1º de Maio de Benguela, desqualificado antes da anulação da prova.