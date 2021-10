Parlamento da Guiné-Bissau aprova moção de solidariedade com a seleção

Redação com Lusa

Em causa a intoxicação alimentar antes da goleada frente a Marrocos, no apuramento para o Mundial.

A comissão permanente do parlamento da Guiné-Bissau aprovou esta quinta-feira uma moção de solidariedade com a seleção nacional de futebol do país, que perdeu quarta-feira um jogo de apuramento para o Mundial de 2022.

A comissão permanente da Assembleia Nacional Popular deliberou "aprovar uma moção de solidariedade com os jogadores e a equipa técnica da seleção nacional de futebol em virtude da intoxicação alimentar sofrida horas antes do jogo e o espírito patriótico demonstrado em representar o país naquelas condições", pode ler-se na deliberação.

A seleção de futebol da Guiné-Bissau perdeu quarta-feira em Rabat, Marrocos, por 0-5 frente à seleção marroquina o jogo da terceira jornada do grupo I da qualificação africana para o Mundial de 2022 no Catar.

A seleção de futebol da Guiné-Bissau sofreu terça-feira uma intoxicação alimentar, mas o comissário do jogo decidiu que a partida se deveria realizar, depois de o relatório médico do hospital marroquino que deu assistência aos jogadores guineenses referir que estavam em "boas condições".

A comissão permanente do parlamento guineense determinou também que a próxima sessão ordinária vai decorrer entre 4 de novembro e 15 de dezembro.