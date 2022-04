Oficial: Alexandre Santos estende ligação ao Petro de Luanda

Alexandre Santos, treinador do Petro de Luanda

Técnico, que chegou ao emblema de Angola em setembro de 2021, vinculou-se, agora, até maio de 2023

Perto de terminar a época de estreia no futebol angolano, na qual já fez história ao apurar o Petro de Luanda para as "meias" da Champions africana, além de liderar o Girabola, Alexandre Santos, sob forma de prémio, renovou o contrato com o clube.

O técnico, que chegou ao emblema de Angola em setembro de 2021, com uma ligação válida só por uma época, vinculou-se, agora, até maio de 2023. "As duas partes, prolongam o vínculo por mais uma temporada desportiva", lê-se em nota.

O Petro de Luanda é o primeiro classificado da I Liga angolana, e detém o melhor registo dos últimos 20 anos, com 58 pontos, mais dois do que o vice-líder Sagrada Esperança (este tem mais três jogos) a quatro rondas do fim.

Também a disputar a Taça de Angola, a equipa orientada por Alexandre Santos vive em estado de graça, sobretudo, pelo apuramento histórico para as meias-finais da Champions africana, pois não atingia esta etapa há 21 anos.