Num duelo de portugueses, Huila conquista Supertaça de Angola

O guarda-redes do Desportivo da Huila, Tony Cabaça, defendeu três pénaltis

O Desportivo da Huila, orientado pelo treinador português Paulo Torres, conquistou, pela primeira vez, a Supertaça de Angola, após vencer o Petro de Luanda, de Alexandre Santos, por 3-1, nas grandes penalidades.

Em jogo disputado na província angolana da Huila, as duas equipas empataram a zero no tempo regulamentar.

Os campeões angolanos, que viram o guarda-redes do Desportivo da Huila, Tony Cabaça, defender três penalidades, falharam o primeiro objetivo da época.