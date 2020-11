Nova vitória dos Camarões frente a Moçambique com Aboubakar em foco

Para a qualificação para a Taça das Nações Africanas.

A seleção moçambicana de futebol, treinada pelo português Luís Gonçalves, perdeu 2-0 com os Camarões, do compatriota António Conceição, formação que se isolou no grupo F de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN2021).

Depois da derrota por 4-1 na quinta-feira diante dos mesmos Camarões, a formação moçambicana voltou a ver o avançado Vincent Aboubakar, ex-FC Porto, a ser o primeiro a marcar, aos 25 minutos, aproveitando-se da distração dos centrais moçambicanos, para frustração da maioria dos cinco mil adeptos presentes no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo.

Os anfitriões tinham a maior posse de bola, mas desperdiçaram um penálti e várias oportunidades de golo, tendo sido a equipa de Toni Conceição a marcar de novo, aos 71 minutos, por intermédio de Serge Tabekou.

A partida de hoje ficu marcada pelo facto de Moçambique ter visto, à última hora, oito membros da equipa, incluindo o treinador Luís Gonçalves, impedidos de estar no Estádio Nacional de Zimpeto, por estarem infetados pelo novo coronavírus.

Os Camarões lideram o grupo F com 10 pontos, sendo seguidos de Moçambique com quatro, estas duas seleções com quatro jogos, de Cabo Verde com três e do Ruanda com um, estes dois últimos com três jogos.

Neste grupo, os Camarões estão automaticamente qualificados, visto serem os anfitriões, pelo que o outro apurado será o segundo classificado, ou uma das outras seleções que vencerem o grupo.

A CAN devia ter-se realizado em 2021, nos Camarões, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.