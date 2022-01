Nigéria perde mais um avançado para a CAN'2021

A estas duas baixas no ataque junta-se a de Osimhen, devido a lesão.

Os sauditas do Al-Shabab anunciaram esta quinta-feira que não vão libertar Ighalo para se juntar à comitiva da Nigéria que prepara a CAN.

O clube alega que a convocatória do jogador chegou fora do prazo. Um caso semelhante já tinha acontecido com Dennis, do Watford, que também não viajou para os Camarões.

A estas duas baixas no ataque junta-se a de Osimhen (Nápoles), devido a lesão.

