Mundial'2022: Togo, de Paulo Duarte, vence pela primeira vez na qualificação

Paulo Duarte, selecionador do Togo

Togoleses somaram os três primeiros pontos na fase de qualificação, ao cabo de quatro jornadas, mas o apuramento para o Catar já não é possível

A seleção do Togo, orientada pelo treinador português Paulo Duarte, venceu, esta terça-feira, pela primeira vez no Grupo H africano de apuramento para o Mundial'2022, em casa do Congo (2-1).

Depois do empate no fim de semana em Lomé, a uma bola, os togoleses fizeram melhor e venceram, com tentos de Placca (43 minutos) e Denkey (77), anulando um outro de Mbenza para a equipa da casa, aos 71.

A vitória em Brazzaville coloca o Togo no segundo lugar da "poule", com quatro pontos, mas já sem hipótese de avançar para os "play offs" de apuramento, honra garantida pelo Senegal, líder com 12 pontos em quatro rondas.