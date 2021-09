Mundial'2022: Alexandre Gonçalves convoca 28 atletas para a seleção angolana

Angolanos, que ainda não pontuaram na etapa de apuramento para o Campeonato do Mundo, ocupam a última posição do grupo F,

O selecionador Pedro Gonçalves convocou, esta terça-feira, 28 jogadores para o duplo confronto de Angola com o Gabão, relativo à fase de qualificação para o Mundial'2022.

Em conferência de imprensa, no anúncio dos convocados, Pedro Gonçalves lamentou as limitações financeiras que a Federação Angolana de Futebol enfrenta.

"A verdade é que as nossas limitações orçamentais obrigam-nos a restrições tremendas e que, obviamente, não tem como dizer o contrário, conflui na performance que nós apresentamos. Ainda assim, procuramos soluções. Temos potencial, mas não conseguimos rentabilizá-lo porque não temos os recursos para tal" disse.

A seleção angolana concentra-se no domingo, em Luanda, e prevê realizar oito sessões de treinos, e um jogo particular com o Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, antes de receber o Gabão, em Luanda, em 08 de outubro, e de visitar aquele país três dias depois.

Os angolanos, que ainda não pontuaram, ocupam a última posição do grupo F, que é liderado pela Líbia com seis pontos, seguida pelo Egito com quarto. O Gabão é terceiro classificado, com um ponto.

A seleção angolana de futebol temduas derrotas, diante do Egito por 1-0, e frente à Líbia, pelo mesmo resultado.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Neblu, Kadú, Hugo Marques e Augusto.

Defesas: Clinton da Mata, Inácio Miguel, Eddie Afonso, Jó Vidal, Jonathan Buatu, Gaspar, Vidinho, Tó Carneiro, Adalmir e Bito.

Médios: Estrela, Herenilson, César Sousa, Show, Mário, Carlinhos, Fredy, Paty.

Avançados: Helder Costa, Zito Luvumbu, Mbala Nzola, Zine, Jeremy Bela, Ary Papel e Lépua.