Mundial'2022: Moçambique empata com a Costa do Marfim no arranque da qualificação

Moçambique tenta alcançar o primeiro apuramento para uma fase final de um campeonato mundial.

Moçambique empatou a zero na receção à Costa do Marfim, em jogo da primeira jornada do grupo D de apuramento para o mundial de futebol do Catar, em 2022.

A jogar no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, a seleção moçambicana orientada pelo português Horácio Gonçalves foi ganhando ascendente ao longo da partida, em cuja primeira parte a iniciativa ofensiva esteve praticamente entregue à equipa visitante.

Numa segunda parte mais equilibrada, as últimas oportunidades do jogo acabaram mesmo por pertencer a Moçambique - nomeadamente com um tiro de Nilton já em cima do minuto 90, derradeiro remate, mas que saiu por cima da barra.

"Tivemos algumas dificuldades nos primeiros 35 minutos", reconheceu Horácio Gonçalves no final da partida, a equipa "conseguiu ter mais um pouco de bola" na segunda parte, mas este é ainda o "início de época" para muitos jogadores, sublinhou.

A seleção moçambicana viaja no domingo para Joanesburgo, na África do Sul, onde vai defrontar na terça-feira a seleção do Maláui, na segunda jornada do grupo.

A partida está marcada para as 15:00 (14:00 em Lisboa) no Orlando Stadium.

