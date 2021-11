Mundial'2022: Gana segue na corrida à fase final ao vencer África do Sul

O Egito, comandado por Carlos Queiroz, e Marrocos já tinham assegurado a presença nos play-offs, a disputar em março de 2022, que vão determinar as cinco vagas continentais para o para o Mundia'l2022.

O Gana assegurou a presença na terceira fase da qualificação africana para o campeonato do mundo de futebol de 2022, ao vencer na receção à África do Sul, por 1-0.

Andre Ayew, aos 31 minutos, na conversão de uma grande penalidade, marcou o golo do triunfo ganês, que afastou os sul-africanos da fase final do Mundial, que vai ser disputado no Catar.

O Gana garantiu o primeiro lugar, com os mesmos 13 pontos de África do Sul, tendo vantagem na diferença de golos (7-3 contra 6-2).

No outro jogo do grupo disputado, a Etiópia segurou o terceiro lugar, com cinco pontos, ao empatar 1-1 na visita ao Zimbabué, quarto, com dois.

Também hoje, a República Democrática do Congo impôs-se ao Benim, por 2-0, conquistando o Grupo J, e juntou-se nos play-offs a Mali e Senegal, que já tinham assegurado as vitórias nos agrupamentos E e H e bateram o Uganda, por 1-0, e o Congo, por 2-0, respetivamente.

O Egito, comandado por Carlos Queiroz, e Marrocos já tinham assegurado a presença nos play-offs, a disputar em março de 2022, que vão determinar as cinco vagas continentais para o para o Mundia'l2022.