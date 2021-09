Mundial'2022: Costa do Marfim vence Camarões por 2-1

Os Camarões, seleção treinada pelo português António Conceição, perderam esta segunda-feira por 2-1 em Abijan com a Costa do Marfim, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da qualificação africana para o Campeonato do Mundo de 2022.

A vitória da equipa da casa deixa a Costa do Marfim na frente do grupo D, com quatro pontos, mais um do que os Camarões. Em terceiro está Moçambique, com um ponto, e em quarto o Malawi, ainda sem pontuar.

Depois de empatar sem golos na primeira jornada, os Elefantes ganham assim vantagem no grupo, graças a esta vitória num dos clássicos africanos.

A Costa do Marfim começou mais forte no jogo e chegou ao intervalo a ganhar por 2-0, com os dois golos marcados por Sebastian Haller, jogador do Ajax, aos 20 minutos, de grande penalidade, e 29.

Os Leões Indomáveis nunca deixaram de discutir o resultado, mas o melhor que conseguiram foi reduzir aos 69 minutos, também de penálti, cobrado por Ngamaleu, que atua na Europa nos Young Boys.

Na terça-feira, o Malawi recebe Moçambique, do português Horácio Gonçalves.