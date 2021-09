Mundial2022: Angola procura alcançar primeira vitória frente à Líbia

O grupo F é liderado pelo Egito, com quatro pontos, fruto do empate de domingo 1-1, frente ao Gabão, que ocupa o terceiro lugar, com um ponto.

O selecionador angolano, Pedro Gonçalves, disse, em Luanda, que quer vencer esta terça-feira a Líbia, em jogo da segunda jornada do grupo F, de qualificação para a fase final do Mundia'l2022, no Catar.

Em conferência de imprensa, o técnico português disse acreditar no potencial do conjunto angolano, que, garante, vai entrar em campo galvanizado, à procura da soma dos primeiros pontos.

"Por tudo que temos trabalhado até agora, e com o grupo coeso, só podemos acreditar num resultado positivo em casa, pois a grande entrega por parte dos jogadores e a vontade de construir os melhores resultados, permitem-nos encarar o desafio com muita esperança. Temos vontade e capacidade de lutarmos", disse o técnico português.

Por sua vez, o ex-defesa esquerdo do Braga Núrio Fortuna reafirmou, igualmente, a vontade do grupo em somar os três primeiros pontos.

"O grupo é muito experiente e nada abala o grupo. Temos também jogadores que evoluem na diáspora. Conhecemos muito bem a Líbia. Já vimos, inclusive, o vídeo. Nós estamos confiantes para o jogo de amanhã [terça-feira]" garantiu o defesa angolano.

O médio do 1.º de Agosto Mário Barbúdia disse que o facto de a seleção angolana jogar em casa poderá ser determinante para o triunfo que almejam.

Os angolanos realizaram hoje em Luanda a última sessão de treino visando a partida, após derrota na primeira jornada diante do Egito, por 0-1.

A congénere líbia, por sua vez, reconheceu hoje a relva do estádio 11 de novembro, em Luanda, palco do confronto, desta terça-feira, a partir das 20:00.

Angola volta a jogar em 06 de outubro diante do Gabão, para a terceira jornada.

O grupo F é liderado pelo Egito, com quatro pontos, fruto do empate de domingo 1-1, frente ao Gabão, que ocupa o terceiro lugar, com um ponto. A Líbia é a segunda classificada, com três pontos, enquanto Angola é a última classificada sem qualquer ponto.