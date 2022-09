Moçambola: Songo continua a reforçar liderança

A equipa recebeu e venceu o segundo classificado, campeão em título, Black Bulls, por 3-0, numa altura em que faltam 10 jornadas para o final da época

A União Desportiva do Songo voltou a reforçar a liderança do Moçambola e já tem mais 11 pontos do que o segundo classificado, após a 12.ª jornada que se iniciou no sábado e terminou na segunda-feira.

A equipa recebeu e venceu o segundo classificado, campeão em título, Black Bulls, por 3-0, numa altura em que faltam 10 jornadas para o final da época.

O Black Bulls, treinado pelo português Inácio Soares, tem um jogo em atraso em relação ao líder e poderá tentar reduzir a distância quando acertar calendário, nos próximos dias.

As outras duas equipas que perseguiam o Songo também perderam pontos: o Costa do Sol cedeu um empate em casa com o Vilankulo, enquanto o Ferroviário de Maputo foi derrotado na cidade da Beira por 2-1.

O terceiro classificado passou assim a ser o Ferroviário de Nampula, equipa da província mais populosa do país, que na última época terminou a prova no 10.º lugar, mas que este ano se tem intrometido entre os lugares do pódio.