Moçambola está de volta e muda para horário de inverno

Redação com Lusa

Regresso da competição este fim de semana após paragem para compromissos da seleção de Moçambique.

O Moçambola regressa este fim de semana após uma paragem de três semanas para compromissos da seleção moçambicana, sendo retomado já com o horário de inverno, anunciou a Liga Moçambicana de Futebol (LMF).

A partir desta quarta jornada, os jogos terão início às 14h00 (13h00 em Portugal continental) para que terminem mais de uma hora antes do pôr-do-sol, para aproveitar a luz natural, numa altura em que os dias são mais curtos no hemisfério sul.

Parte das atenções vão estar viradas para a prestação da equipa da região açucareira de Incomáti cujos jogadores se queixam de salários em atraso - a formação lanterna vermelha vai receber no domingo a equipa de Vilankulo.

A jornada começa no sábado com o Costal do Sol a receber o Ferroviário de Nampula em terreno emprestado.

A equipa está a substituir a relva sintética do seu campo junto à marginal da capital moçambicana, que já acumula 14 anos de futebol, e vai jogar durante as próximas semanas no complexo desportivo de Tchumene, na Matola, arredores de Maputo.

Pela frente os 'canarinhos' vão ter a equipa surpresa do Moçambola 2022, uma vez que o Ferroviário de Nampula, comandando pelo português Nélson Santos, segue entre os primeiros, só com vitórias, após três jornadas.

Ainda no domingo, há um 'dérbi' da capital no programa da jornada, com o Ferroviário de Maputo a receber o campeão em título, Black Bulls.

Programa da quarta jornada do Moçambola:

- Sábado, 18 jun 2022, 14h00 (13h00 em Portugal continental)

Costa do Sol - Ferroviário de Nampula

- Domingo, 19 jun 2022, 14h00 (13h00)

Ferroviário de Maputo - Black Bulls

Ferroviário da Beira - Liga Desportiva de Maputo

Matchedje de Mocuba - Ferroviário de Lichinga

Incomáti - Vilankulo

Songo - Ferroviário de Nacala

Classificação

1. Songo, 9 pontos

2. Costa do Sol, 9

3. Ferroviário de Nampula, 9

4. Ferroviário da Beira, 4

5. Black Bulls, 4

6. Ferroviário de Lichinga, 4

7. Ferroviário de Maputo, 4

8. Ferroviário de Nacala, 3

9. Liga Desportiva de Maputo, 3

10. Vilankulo, 3

11. Matchedje, 0

12. Incomáti, 0