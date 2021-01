Moçambola: Black Bulls vence e isola-se no comando do campeonato

Triunfo frente ao Matchedje de Mocuba por 2-1.

O Black Bulls isolou-se no comando do campeonato moçambicano de futebol, ao vencer fora o Matchedje de Mocuba por 2-1, passando a somar nove pontos, em jogo a contar para a terceira jornada do Moçambola. Beneficiou da derrota do Ferroviário da Beira, em Maputo, frente à Liga, por 2-1.

Com a vitória o Black Bulls, que disputa o Moçambola pela primeira vez na sua curta história, soma por vitórias todas as três partidas que realizou até ao momento na prova máxima do futebol moçambicano.

O Black Bulls dominou o jogo desde o primeiro minuto, frente ao Matchedje de Mocuba, tendo marcado logo aos seis minutos, por Melck, que bisou ainda na primeira parte, aos 26.

Contra a corrente do jogo, o Matchedje de Mocuba reduziu, através de um tento obtido por Radine aos 82 minutos.

O Ferroviário da Beira desceu do segundo lugar para a terceira posição, com seis pontos.

Resultados da 3ª jornada

- Sábado, 30 jan:

Ferroviário de Maputo - Ferroviário de Nacala, 0-0

Vilankulo - Textáfrica, 3-0

- Domingo, 31 jan:

Songo - Desportivo de Maputo, 2-2

Matchedje de Mocuba - Black Bulls, 1-2

Ferroviário de Nampula - Costa do Sol, 0-1

Incomáti - Ferroviário de Lichinga, 3-0

Liga Desportiva - Ferroviário da Beira, 2-1

Classificação:

1. Black Bulls, 9 pontos

2. Vilankulo, 6

3. Ferroviário da Beira, 6

4. Incomáti, 6

5. Costa do Sol, 6

6. Songo, 5

7. Ferroviário de Nacala, 4

8. Ferroviário de Nampula, 3

9. Ferroviário de Maputo, 3

10. Ferroviário de Lichinga, 3

11. Liga, 2

12. Desportivo de Maputo, 2

13. Matchedje de Mocuba, 1

14. Textáfrica, 0.